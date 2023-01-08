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Глушаков, Кухарчук и еще 7 игроков не поедут с «Химками» на сбор в Турцию. Их будущее в клубе под вопросом

Игроки «Химок» в пятницу прошли углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни подмосковный клуб отправится на сбор в Турцию.

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