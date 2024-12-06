Бельский поздравил петербуржцев с Днем памяти святого благоверного великого князя Александра Невского

Он пожелал всем здоровья и мирного неба Председатель ЗакСа Александр Бельский напомнил, что сегодня, 6 декабря, мы вспоминаем святого благоверного великого князя Александра Невского, который является покровителем Петербурга.
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