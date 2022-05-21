В ОКИК г.Улан-Удэ прошёл «Кубок Мужества» среди работников «Улан-Удэнского авиазавода»

В ОКИК г.Улан-Удэ прошёл «Кубок Мужества» среди работников «Улан-Удэнского авиазавода»

Участник посетили солдатскую столовую войсковой части, где их накормили солдатской кашей. Работники «Улан-Удэнского авиазавода» остались довольны данным мероприятием и выразили благодарность командованию отдельного командно-измерительного комплекса.

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