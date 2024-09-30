У детей «из пробирки» выявили повышенный риск пороков сердца

Дети, родившиеся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и других вспомогательных репродуктивных технологий, оказались сильнее подвержены серьезным порокам сердца, чем зачатые естественным путем.
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