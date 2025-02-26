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Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Вместо символа СССР, дома-книжки, азербайджанцы построят в Москве "невесть что"

Касательно наших новых взаимоотношений с Азербайджаном, обусловленных высказываниями Алиева по поводу сбитого самолета, закрытием "Русского дома" в Баку, угрозами депутатам Госдумы и много чем другим, военблогер Алексей Живов написал: "Расходятся слухи, что по азербайджанским диаспорам в России – на фоне всех последних событий – уже принято решение.

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Александр Сысоев
Я охреневаю от беспредела, который творят в России азеры!
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