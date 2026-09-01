Марат Ахметов открыл энергокласс в новой гимназии Агрызского района

В День знаний исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов посетил Агрызский район, где принял участие в торжественной линейке в новой гимназии №1 им.
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