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Деметриус Джонсон намерен дебютировать в боксе: «Хочу подраться с легендой спорта – например, с Пакьяо»

«Хочу вам кое-что рассказать. Вчера вечером я пришел домой, включил поединок Сауля Альвареса и подумал: «Боже мой, это выглядит чертовски круто».

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