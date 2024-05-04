Безопасной ПАСХИ Советы МЧС.

Каждый прихожанин обязан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить загорания в храме:Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.
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