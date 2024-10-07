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Царьград

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Хуситы угрожают: Следующий удар по Израилю будет гиперзвуком

Хуситы угрожают: Следующий удар по Израилю будет гиперзвуком

Йеменское движение "Ансар Аллах" объявило сегодня о новом ударе по Тель-Авиву. Атака была произведена с помощью баллистических ракет и дронов.

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