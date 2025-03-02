Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Японский фотограф Кен Оки, который работает под псевдонимом Юкисон (Yukison), путешествовал по префектуре Тояма, когда вдруг наткнулся на жуткое зрелище: собрание человеческих статуй, расставленных вокруг деревни Фуреаи-Секибуцу-но-Сато, что означает «деревня, где можно встретить буддистские статуи».