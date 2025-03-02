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Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Жутковатая японская деревня, где живут одни статуи

Японский фотограф Кен Оки, который работает под псевдонимом Юкисон (Yukison), путешествовал по префектуре Тояма, когда вдруг наткнулся на жуткое зрелище: собрание человеческих статуй, расставленных вокруг деревни Фуреаи-Секибуцу-но-Сато, что означает «деревня, где можно встретить буддистские статуи».

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