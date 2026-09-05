Диего Коста арендован ПАОК до 2027 года из "Краснодара"

Бразильский защитник "Краснодара" Диего Коста перешел в ПАОК на правах аренды до 30 июня 2027 года. В составе российской команды он провел 72 игры и забил 4 гола, а "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона.