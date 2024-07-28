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Царьград

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В Челябинской области прорвало очередную дамбу

В Челябинской области прорвало очередную дамбу

Сообщается, что водная стихия бушует под Еманжелинском.На Южном Урале прорвало ещё одну дамбу. Как сообщает АЧН, она находится близ Еманжелинска.

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