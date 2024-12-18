Аналитики посчитали стоимость украшения елки в этом году

Средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей, что на 10% дороже, чем в 2023 году. Об этом «Известиям» 18 декабря рассказали аналитики IT-компании «АТОЛ», которые провели исследование новогодних украшений и искусственных елей на основе 12 млн чеков за 2023 и 2024 годы.
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