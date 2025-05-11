Мошенники массово взламывают Госуслуги россиян от имени бывшего руководителя. 🤬🤬🤬 Они создают чаты, в которых призывают сделать «оцифровку данных» якобы для сохранения трудового стажа и увеличения пенсии.
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Мошенники массово взламывают Госуслуги россиян от имени бывшего руководителя. 🤬🤬🤬 Они создают чаты, в которых призывают сделать «оцифровку данных» якобы для сохранения трудового стажа и увеличения пенсии.