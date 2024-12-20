Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, рассказал о дезертирстве большинства украинских солдат, перебрасываемых в город Курахово (Донецкая Народная Республика).
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