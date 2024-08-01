Маск: поисковик Google на запросы о Трампе выдает материалы про Харрис

Поисковая система Google "подсовывает" пользователям, которые набирают запрос о выступлении кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, речь его соперницы и действующего вице-президента страны Камалы Харрис.
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