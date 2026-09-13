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Царьград

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На Ватутина в Новосибирске сузили проезд до 22 сентября

На Ватутина в Новосибирске сузили проезд до 22 сентября

В Ленинском районе Новосибирска на улице Ватутина начали действовать временные дорожные ограничения. Проезд сужен на участке протяжённостью 14 метров в районе дома №14.

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