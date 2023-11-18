Депутат Алексей Журавлев: В Египет палестинцев никто не пустит

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Журавлев дал свой прогноз о развитии событий на Ближнем Востоке: «Сложно предсказать, как будет дальше развиваться палестино-израильский конфликт, но, на взгляд со стороны, он вовсе не имеет силового варианта разрешения.
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