Депутат Алексей Журавлев: В Египет палестинцев никто не пустит

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Журавлев дал свой прогноз о развитии событий на Ближнем Востоке: «Сложно предсказать, как будет дальше развиваться палестино-израильский конфликт, но, на взгляд со стороны, он вовсе не имеет силового варианта разрешения.