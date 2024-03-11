Психологическая травма в детстве ухудшает физическое здоровье взрослого человека

ЕJР: детская психотравма может вызывать хронический болевой синдром у взрослых. Источник: Freepik Ученые из Макгиллского университета в Канаде в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, которые пережили травматические события в детстве, повышен риск развития хронического болевого синдрома.