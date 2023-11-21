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Победа Мексики над Гондурасом в 1/4 финала Лиги Наций рухнула с 1.02 до 2.20 после первого матча. Сегодня им нужно побеждать в 3 мяча

Сборные Мексики и Гондураса встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги Наций КОНКАКАФ. В первом матче Гондурас сенсационно победил на своем поле со счетом 2:0.

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