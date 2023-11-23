Бочкарёв: С начала года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв м недвижимости

С начала 2023 года в Москве разрешили строительство 14,5 млн кв метров недвижимостиЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что за десять месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 557 разрешений на строительство объектов общей площадью более 14,5 млн кв.
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