Свадьба в лесу — идеи оформления, особенности и фото

Сегодня модно делать выездные свадьбы. Вы хотите быть в тренде? Тогда организуйте свадьбу в лесу. Какие существуют причины перенести мероприятие из шикарного ресторана в лес? Во-первых, вы существенно сэкономите на аренде и еде.