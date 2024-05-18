Свадьба в лесу — идеи оформления, особенности и фото

Сегодня модно делать выездные свадьбы. Вы хотите быть в тренде? Тогда организуйте свадьбу в лесу. Какие существуют причины перенести мероприятие из шикарного ресторана в лес? Во-первых, вы существенно сэкономите на аренде и еде.
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