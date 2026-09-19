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Рафинья оформил хет-трик в матче с «Севильей». У бразильца из «Барселоны» 14 голов в 8 матчах сезона

Рафинья оформил хет-трик в матче с «Севильей». У бразильца из «Барселоны» 14 голов в 8 матчах сезона

Вингер «Барселоны» Рафинья отметился хет-триком в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

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