41-летняя российская актриса примерила прозрачное платье перед камерой

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде у зеркала. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).