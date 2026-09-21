Педагог из Нового Уренгоя представит Ямал на конкурсе «Воспитатель года России»

В Москве 20 сентября начался финальный этап XVII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Ямал на нем представит воспитатель новоуренгойского детсада «Северная сказка» Алла Фомина, сообщил департамент образования газовой столицы.
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