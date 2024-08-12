В Приморском крае с военнослужащими ВВО состоялись занятия по вождению колесной техники

В ходе занятия, военнослужащие на автомобилях «Урал-4320», выполнили повороты, развороты, преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы, косогоры и колейные мосты, а также выполнили маневрирование на скоростном участке трассы.
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