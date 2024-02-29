Вышел хвалебный трейлер Persona 3 Reload Добро пожаловать в мир, где твои мечты о шк...

Вышел хвалебный трейлер Persona 3 ReloadДобро пожаловать в мир, где твои мечты о школьной жизни с битвами против темных сил становятся реальностью! Persona 3 Reload приглашает тебя в путешествие, которое ты никогда не забудешь, особенно если ты фанат перезагрузок и… источник.