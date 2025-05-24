Компания Romgaz хочет покрыть до 30% потребностей Молдовы в газе

По подсчетам государственной компании из Румынии Romgaz, филиал предприятия, которого она планирует создать в Республике Молдова, мог бы покрыть до 30% потребностей в газе на левом берегу Прута, где потребление полностью покрывается за счет импорта, сообщает IPN.
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