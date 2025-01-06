Ефимов: в 2024 году выпущено более 57 тыс. решений по заявкам на госуслуги

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в текущем году Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы выпустил решения по почти 60 тысячам заявок на предоставление государственных услуг в области архитектуры и строительства.