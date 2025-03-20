В Турции заявили о возможном телефонном звонке Эрдогана Путину

АндрейБорков

И что этот турок скажет Путину? Поздравит его с очередной годовщиной "аннексии Крыма Россией"? О чем можно разговаривать с этим турком? Кто поддерживает кровавого клоуна Зеленского как может? Турция во главе с Эрдоганом! Кто обсуждал на днях проблемы УкРуины и способы их решения, в том числе и за счет России? Турок Эрдоган! Кто нам систематически гадит по крупному? Турция во главе с Эрдоганом!