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В Турции заявили о возможном телефонном звонке Эрдогана Путину

В Турции заявили о возможном телефонном звонке Эрдогана Путину

Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

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Комментарии
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АндрейБорков
И что этот турок скажет Путину? Поздравит его с очередной годовщиной &quot;аннексии Крыма Россией&quot;? О чем можно разговаривать с этим турком? Кто поддерживает кровавого клоуна Зеленского как может? Турция во главе с Эрдоганом! Кто обсуждал на днях проблемы УкРуины и способы их решения, в том числе и за счет России? Турок Эрдоган! Кто нам систематически гадит по крупному? Турция во главе с Эрдоганом!
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