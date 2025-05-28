Полиция Ярославской области задержала мужчин, незаконно охотившихся на лося

В Ярославской области двое мужчин стали фигурантами уголовного дела о незаконной охоте на лося. Животное переплыло Волгу, но не смогло сбежать от рыбаков, сообщили в Общественной Службе Новостей со ссылкой на региональное управление МВД.
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