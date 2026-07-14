Экипаж "Союза МС-29" под песню "Трава у дома" покинул гостиницу на Байконуре

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 июля. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-29", который сегодня отправится на Международную космическую станцию, под песню "Трава у дома" и аплодисменты провожающих вышел из гостиницы "Космонавт" на Байконуре.
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