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Российские космонавты помогут в разработке новой орбитальной станции

Российские космонавты помогут в разработке новой орбитальной станции

Российские космонавты, включая Олега Кононенко, Алексей Овчинина и Сергея Рыжикова, вошли в экспертную группу для разработки систем Российской орбитальной станции.

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