ТАСС: большинство армянских коньяков в магазинах – небезопасны

Согласно результатам исследования, проведённого Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» и Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, почти 90% армянских коньяков, продающихся в российских магазинах, являются небезопасными .
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