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Иркутск Сегодня

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Суд отменил заниженную кадастровую стоимость ТРЦ в Иркутске: налоги хотели снизить в четыре раза

Иркутский областной суд признал незаконным решение Центра государственной кадастровой оценки, которое позволило владельцу крупного торгово-развлекательного центра в Иркутске в четыре раза занизить его кадастровую стоимость.

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