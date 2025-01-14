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Как отличить врача от афериста

Как отличить врача от афериста

Обращаясь за помощью в медицинские организации, хочется встретить компетентного, толерантного специалиста, который не станет тянуть деньги, отправляя на сдачу бесконечных анализов, а коротко и по делу разберется, что с вами происходит.

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