Как отличить врача от афериста

Обращаясь за помощью в медицинские организации, хочется встретить компетентного, толерантного специалиста, который не станет тянуть деньги, отправляя на сдачу бесконечных анализов, а коротко и по делу разберется, что с вами происходит.
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