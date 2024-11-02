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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» участвует в крупных инфраструктурных проектах

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» участвует в крупных инфраструктурных проектах

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что в этом году продукцию Нанотехнологического центра композитов (НЦК), резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», применяли при реализации несколько крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры страны.

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