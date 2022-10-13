В суд Бердска направлено дело 15-летней школьницы, зарезавшей мать в день ее рождения

15-летнюю школьницу из Бердска обвиняют по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Как установило следствие, 30 июля девочка повздорила с матерью и нанесла ей не менее 31 удара ножом по различным частям тела, от которых она скончалась на месте происшествия.