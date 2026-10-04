Минфин Украины запланировал на ВСУ 67% бюджета в 2027 году

В 2027 году Украина планирует выделить лишь 4,5% бюджета на образование, направив 67,2% на финансирование вооруженных сил.
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