«Виагра» и статины могут замедлять метастазирование рака: что показало новое исследование

Препарат для лечения эректильной дисфункции оказался в центре исследования метастазов. Израильские учёные из Института Вейцмана выяснили, что силденафил — действующее вещество «Виагры» — в доклинических экспериментах может замедлять распространение раковых клеток.
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