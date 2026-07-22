«Виагра» и статины могут замедлять метастазирование рака: что показало новое исследование

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Препарат для лечения эректильной дисфункции оказался в центре исследования метастазов. Израильские учёные из Института Вейцмана выяснили, что силденафил — действующее вещество «Виагры» — в доклинических экспериментах может замедлять распространение раковых клеток.