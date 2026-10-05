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Политнавигатор

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Украины уже не будет: Россия готовится к куда более масштабной войне, чем СВО – укро-политолог

Украины уже не будет: Россия готовится к куда более масштабной войне, чем СВО – укро-политолог

Евросоюз абсолютно не волнует, что останется от Украины к 2030 году. Об этом в эфире своего видеоканала заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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