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Царьград

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RT: Тысячи вышли в Лондоне в поддержку Палестины против Израиля

RT: Тысячи вышли в Лондоне в поддержку Палестины против Израиля

В Лондоне тысячи людей вышли на марш в поддержку Палестины, требуя прекратить боевые действия в секторе Газа и ввести санкции против Израиля.

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