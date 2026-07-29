Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленского обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара

Зеленского обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара

Посол по особым поручениям МИД России Родион МТАССирошник в беседе с ТАСС обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара и попытках получить еще больше денег от европейских партнеров.

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