Зеленского обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара

Посол по особым поручениям МИД России Родион МТАССирошник в беседе с ТАСС обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании конфликта на Ближнем Востоке для пиара и попытках получить еще больше денег от европейских партнеров.
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