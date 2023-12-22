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Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесено на 22 декабря

Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесено на 22 декабря

Постоянный представитель Эквадора при Организации Объединенных Наций (ООН) Хосе де ла Гаска, чья страна исполняет функции председателя Совбеза в декабре, заявил, что СБ ООН принял решение перенести на пятницу, 22 декабря, голосование по гуманитарной резолюции арабских стран по ситуации в секторе Газа.

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