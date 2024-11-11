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Суд вернул составителю протокол на автора песни «Дымок»

Суд вернул составителю протокол на автора песни «Дымок»

Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении казахстанского музыкального исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.

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