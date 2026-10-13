Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

246 подписчиков

МВД рассказало, как проходит процедура возврата водительских прав после лишения

МВД рассказало, как проходит процедура возврата водительских прав после лишения

Права возвращают в подразделении ГИБДД, где хранилось удостоверение, либо в другом — при условии, что заранее подано соответствующее заявление Лишенные водительских прав обязаны пройти экзамен на знание ПДД, уплатить все штрафы и в отдельных случаях пройти медицинское обследование, чтобы восстановить права, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым