МВД рассказало, как проходит процедура возврата водительских прав после лишения

Права возвращают в подразделении ГИБДД, где хранилось удостоверение, либо в другом — при условии, что заранее подано соответствующее заявление Лишенные водительских прав обязаны пройти экзамен на знание ПДД, уплатить все штрафы и в отдельных случаях пройти медицинское обследование, чтобы восстановить права, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
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