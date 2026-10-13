МВД рассказало, как проходит процедура возврата водительских прав после лишения

Права возвращают в подразделении ГИБДД, где хранилось удостоверение, либо в другом — при условии, что заранее подано соответствующее заявление Лишенные водительских прав обязаны пройти экзамен на знание ПДД, уплатить все штрафы и в отдельных случаях пройти медицинское обследование, чтобы восстановить права, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.