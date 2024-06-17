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«Игры лидеров» — вызов для крепких команд

«Игры лидеров» — вызов для крепких команд

В Подмосковье пройдет спортивный фестиваль для всей семьи. В ближайшее воскресенье, 23 июня, на территории загородного стрелкового клуба «Спортинг Клуб Москва» пройдет спортивный фестиваль «Игры лидеров» в рамках проекта «Спорт и Россия».

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