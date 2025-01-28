🤬Мошенники разработали очередную схему обмана: они предлагают оплатить штрафы и пени через Систему быстрых платежей.
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🤬Мошенники разработали очередную схему обмана: они предлагают оплатить штрафы и пени через Систему быстрых платежей.