Король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в Сеуте

Король Испании Филипп VI выразил свою "озабоченность и недовольство" в связи с миграционным кризисом в автономном городе Сеута на северном побережье Африки, который стал местом массового прибытия мигрантов.
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