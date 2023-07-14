Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Александр Рожков Бог, дарагия таварыщчи, тирпел и нам вилел. Патерпите. Зато харашо вам будит в раю.

Vasily Golov Не будешь уважать Китай не будет смартфонов,ноутбуков,сервером,станций мобильной связи.Не будет китайских шмоток,трусов и кружевных трусиков.Не будет индийского чая.Переходите на кубанский.