Закон и Порядок

135 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Даже если Вучича фашингтонский обком сломает и он подпишет очередные санкции против РФ, он не будет биться в русофобс...Сербия не готова ...
  • Фаина Юсупова
    Чтоб вы все попередохли твари -убийцы.Собираетесь воевать с Россией,а сами подумали о своих людей?Вас давно надо унич...В НАТО готовы к к...
  • Сергей ЕВ
    Вновь опять галиматьяПО РУССКОЙ АРМИИ ...

Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

  Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Бог, дарагия таварыщчи, тирпел и нам вилел. Патерпите. Зато харашо вам будит в раю.
Ответить
3 час.
Vasily Golov
Не будешь уважать Китай не будет смартфонов,ноутбуков,сервером,станций мобильной связи.Не будет китайских шмоток,трусов и кружевных трусиков.Не будет индийского чая.Переходите на кубанский.
Ответить
3 час.
VG
Vasily Golov
Из чего сила уважаемая всеми?Вот полно ядерных боеголовок,570 на боевом дежурстве.Это сила,Но не уважаемая.Почему?Вот два общества у нас.Одно в России,другое за рубежом.Вы медведь.Там уважаемая элита. Внутреннее общество разделено.Одна часть уважаемая.Пророссийская медведь в тайге.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх