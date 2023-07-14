Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.
Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит
Комментарии
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Александр Рожков
Бог, дарагия таварыщчи, тирпел и нам вилел. Патерпите. Зато харашо вам будит в раю.
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3 час.
Vasily Golov
Не будешь уважать Китай не будет смартфонов,ноутбуков,сервером,станций мобильной связи.Не будет китайских шмоток,трусов и кружевных трусиков.Не будет индийского чая.Переходите на кубанский.
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3 час.
VG
Vasily Golov
Из чего сила уважаемая всеми?Вот полно ядерных боеголовок,570 на боевом дежурстве.Это сила,Но не уважаемая.Почему?Вот два общества у нас.Одно в России,другое за рубежом.Вы медведь.Там уважаемая элита. Внутреннее общество разделено.Одна часть уважаемая.Пророссийская медведь в тайге.
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3 час.
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